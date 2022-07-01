تعاقد نادي الفيحاء أمس الخميس وبشكل رسمي مع حارس المرمى فيصل مسرحي، لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ولعب مسرحي صاحب الـ29 سنة في الفئات السنية لنادي القادسية حتى مثل الفريق الأول لكرة القدم لعدة مواسم، قبل الانتقال إلى صفوف الفيحاء.

فيصل مسرحي فيحاوي لمدة سنتين

ووقع مسرحي بمقر نادي الفيحاء، بعقد احترافي لمدة سنتين.

وأعرب مسرحي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، واعداً الجمهور الفيحاوي ببذل الجهد من أجل خدمة الفريق مع زملائه اللاعبين.

يذكر أن نادي الفيحاء كان تُوج بلقب كأس الملك موسم 2021/2022 بعد الفوز على نادي الهلال بركلات الترجيح يوم 19 مايو الماضي.