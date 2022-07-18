أعلن نادي ميلان الإيطالي قبل قليل عن تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم حتى صيف عام 2023.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان أن النجم السويدي صاحب الـ39 عامًا سيبقى في الروسونيري وسيرتدي القميص رقم 11 بالموسم المقبل.

النجم السويدي يحقق وعده

كان إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان قبل عامين، وساهم في فوز الميلان بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 11 عامًا، منذ آخر تتويج للروسونيري بلقب الدوري الإيطالي موسم 2010/2011 مع المدرب ماسيمليانو أليغري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال زلاتان إنه سيساهم وبكل قوة في عودة ميلان لمنصات التتويج وقد نفذ وعده بالمساهمة في نيل ميلان للقب الدوري الإيطالي، رغم غيابه في الكثير من المباريات في موسم 2021/2022 بسبب الإصابة.