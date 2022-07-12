أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كارلوس إدواردو.

كارلوس إدواردو يوقع لنادي بوتافوغو:

وأكد نادي بوتافوغو، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن كارلوس إدواردو صاحب الـ32 عامًا، اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ووقع عقدًا لمدة موسمين حتى 31 ديسمبر 2024، ليكون ثاني الصفقات في الميركاتو الصيفي.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع كارلوس إدواردو في الميركاتو الشتوي، حيث وقع عقدًا احترافيًّا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن شباب الأهلي الإماراتي.

وتسبب هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في رحيل كارلوس إدواردو عن صفوفه، حيث كانت تسعى الإدارة لرحيله بسبب راتبه الضخم.

هبوط الأهلي للدرجة الأولى:

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.