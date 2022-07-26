أعلنت وزارة التجارة عن ضبط فيلا سكنية يستغلها 49 عاملًا مخالفًا في إعادة تصنيع ذهب قيمته أكثر من مليوني ريال.

3 أشهر من المتابعة والرصد قادتنا إلى ضبط فيلا سكنية.. يستغلها 49 عامل مخالف بإعادة تصنيع ذهب قيمته أكثر من مليوني ريال. ضبطنا المخالفين وأحلناهم للجهات الأمنية لتطبيق العقوبات عليهم. pic.twitter.com/feytfbZ4TI — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 26, 2022

متابعة ورصد:

وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن هذا جاء بعد 3 أشهر من المتابعة والرصد، حيث تم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات عليهم.

ضبط العمالة المخالفة:

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يبين عملية الضبط والعمالة المخالفة والذهب الذي يتم تصنيعه بالمخالفة.