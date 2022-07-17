لقيت بريطانية مصرعها، بعد أن نهشتها الكلاب حتى الموت في هجوم مروع، ببلدة روثرهام، جنوب مقاطة يوركشاير، شمالي المملكة المتحدة.

هجوم كلاب

وحسب صحيفة “صن” البريطانية، تلقت الشرطة بلاغاً بشأن هجوم كلاب على رجل وسيدة، حيث انتقلت عناصر الأمن إلى مكان الهجوم، لتجد السيدة تبلغ من العمر (43 عاماً)، ورجلاً مصابين بجروح خطيرة.

وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى مكان الواقعة على الفور، لكنها أخفقت في إنقاذ السيدة التي لقيت حتفها متأثرة بالجراح، فيما خضع شريكها للعلاج في المستشفى، حيث كان يحاول تخليصها من الكلب، ليصاب بجروح شديدة في وجهه ويديه وصدره.

وكشفت الشرطة أن السيدة تعرضت لعضة قاتلة، وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها فرق الطوارئ، لكنها ماتت.

التحقيقات الأولية

وأظهرت التحقيقات الأولية أن هناك كلبين كانا في المنزل، ولم يكن أي منهما ينتمي إلى سلالات محظورة، فهما من الكلاب الأليفة وتحديداً من فصيلة (American Bully XLs).

وقال نجل السيدة، إن كلا الكلبين كانا في حالة جيدة، وكانا يتلقيان معاملة جيدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المنزل لا يزال مطوقاً حتى اليوم مع استمرار التحقيقات بشأن الحادث.