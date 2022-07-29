أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم الجمعة، إن مدينة رفحاء في المنطقة الشمالية من المتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تبلغ درجات الحرارة في أبها 18 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم بمدن المملكة، كالتالي: رفحاء 46 درجة مئوية، تليها حفر الباطن 45، ومكة المكرمة والعلا 44، والمدينة المنورة وسكاكا والقريات 43، فيما تسجل بريدة وعرعر ووادي الدواسر وشرورة 42، أما تبوك وطريف 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها 18 درجة مئوية، الباحة 19، والقريات وطريف 24، وتبوك ونجران 25، وحائل والوجه وبيشة والطائف 26، وسكاكا وجازان والعلا 28 مئوية.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إنه لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة (الطائف).

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.