أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن قرارها بشأن الاحتجاج الذي تقدم به نادي الفيصلي.

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الفيصلي:

ولفتت لجنة الانضباط إلى أن نادي الفيصلي قام بتقديم شكوى ضد الباطن بشأن شبهة التلاعب في نتيجة المباراة وعدم أهلية مشاركة لاعبه عبدالعزيز العرياني في مواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أنه تم قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية، وذلك في قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

هبوط عنابي سدير وتعادل الباطن:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وانتهت مباراة الاتحاد ضد الباطن في الجولة الأخيرة بالتعادل السلبي، ليفقد العميد فرصة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.