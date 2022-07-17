قدم الاتحاد أداء مميزًا خلال منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحقق رقمًا استثنائيًّا في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

العميد يتألق في الدوري:

وظهر الاتحاد بمستوى مميز للغاية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حافظ على صدارة المسابقة 22 جولة، قبل أن يخسرها لصالح الهلال في آخر جولتين فقط.

وأنهى العميد الموسم بتعادل سلبي مع الباطن، فيما فاز الهلال على الفيصلي، ليتوج الأزرق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل الوصافة للمرة الثالثة بعد موسمي 2009/ 2010 و2010/ 2011.

الاتحاد يحقق أكبر عدد انتصارات:

وعاد الاتحاد منافسًا بقوة في النسخة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق 20 انتصارًا، ويُعد هذا أفضل رقم وصل إليه العميد في تاريخ البطولة منذ موسم 2008/ 2009.

وحقق العميد 17 انتصارًا في الدوري السعودي للمحترفين موسمي 2009 و2017، و16 فوزًا في 2015، وفاز 15 مرة في موسمي 2016 و2021، و14 مرة في موسم 2010، و13 انتصارًا في 2011.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 10 مرات في موسم 2012، و9 انتصارات في موسمي 2019 و2020، فيما تمكن من تحقيق 8 انتصارات في 3 مواسم 2013، 2014 و2018.