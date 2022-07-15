أظهر تقرير اقتصادي حديث أن السعودية والولايات المتحدة، استطاعتا تحقيق رقم قياسي في تعاملاتها التجارية خلال السنوات الخمس الماضية من العام 2017 وحتى العام 2021، التي بلغ فيها حجم التبادل التجاري ما يقارب من 623 مليار ريال، حيث بلغ في العام الماضي وحده نحو 114 مليارًا مرتفعاً بنسبة 33% مقارنة بالعام الذي يسبقه.

تقرير حديث أصدره "اتحاد الغرف": 623 مليار ريال حجم التجارة البينية السعودية الأمريكية خلال 5 أعوام#اتحاد_الغرف_السعودية #قمم_جدة pic.twitter.com/oi6v9ToRBd — اتحاد الغرف التجارية السعودية (@CSC_SA) July 14, 2022

العلاقات السعودية الأمريكية

التقرير الذي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى المملكة، اليوم الجمعة، أوضح أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية تستمد قوتها وقابلية تجددها الدائم من قيامها على المصالح المشتركة المعتمدة على أساس المنفعة المتبادلة.

ووصف التقرير هذه العلاقة، بالتاريخية الممتدة على مدار أكثر من ثمانية عقود، والتي هيمن على بدايتها قضايا الطاقة والأمن ثم تطورت حتى نمت التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل مطّرد من حيث الحجم والتنوع.

نمو العلاقات بين البلدين

وتوقع التقرير أن تنمو تلك العلاقات بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة نظرًا للمشاركة والرغبة الملموسة من قبل الشركات الأميركية للدخول في القطاعات الاستثمارية التي توسعت فيها المملكة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، فضلاً عن ارتفاع حجم مشاركة المملكة في الولايات المتحدة؛ إذ استثمرت ومولت مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية.