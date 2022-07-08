أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أنه تم تسجيل 3 حالات ضربات للشمس بين الحجاج حتى الآن، مؤكدًا أن هذا يعتبر رقمًا قياسيًا يبين الالتزام والوعي.

فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل لـ #الإخبارية: سجلنا 3 حالات ضربات للشمس بين الحجاج حتى الآن ويعتبر رقما قياسيا ويبين التزامهم ووعيهم#بسلام_آمنين#يوم_عرفة#الإخبارية pic.twitter.com/ALiKWyQ3fW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وأضاف الجلاجل خلال استضافته بقناة “الإخبارية”، أن الوزارة تقدم الخدمات الصحية بكامل أمورها، موضحًا أن الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتفاع الوعي لدى الحجاج من خلال استخدام المظلة كان من الأمور المساعدة لتقليل حالات ضربات الشمس.

استعدادات مكثفة من الحج

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، أنها تعمل بأقوى الأنظمة لرصد الأمراض الوبائية والمعدية، في الحج حيث يتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار الأمراض، واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة كما يمكن من خلال هذا النظام أيضًا، الاستكشاف الميداني لهذه الأوبئة لعدم انتقالها وتفشيها بين حجاج بيت الله الحرام.

كما جهزت وزارة الصحة غرفةَ القيادة والتحكم بمستشفى منى الطوارئ التي تعد مركزاً لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الإستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة.