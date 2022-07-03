وفرت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الروبوتات الذكية لتجويد مخرجات منظومة خدمات التعقيم والتطهير وتوزيع ماء زمزم في المسجد الحرام وساحاته، وذلك وفق خطط وبرامج ميدانية يومية تراعي خطط الرئاسة التطويرية لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين وأعلى معايير الجودة الخدمية المتبعة عالمياً حرصاً على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، نحو تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

دعم القيادة:

وأفاد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن كافة الروبوتات تعمل التي استحدثتها الرئاسة بدعم سخي من قيادة المملكة بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسّن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التنظيف والتعقيم والتطهير بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي وضمان تغطية مساحات أوسع وأكبر لمساحات المسجد الحرام.

براءة اختراع:

وبين الجابري، أن روبوت التعقيم وروبوت توزيع ماء زمزم، حصلا على براءة اختراع (SLAM) مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفر للطاقة، مشيراً إلى أن الروبوت الواحد يعمل من (5-8) ساعات من دون تدخل بشري، الأمر الذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، كما يسع الجهاز (23.8) لتر، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل مرة.

ضباب جاف:

وأضاف الجابري أنه يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5-15) مايكرومتر، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، وتحمل الأجهزة كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، علماً أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية (CE)، ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة, لافتاً الانتباه إلى أن من بين المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.