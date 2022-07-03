وفرت رئاسة شؤون الحرمين روبوتاً لتطهير المسجد الحرام يعمل على تغطية مساحات أوسع داخل المسجد الحرام ومرافقه، حيث يعمل الروبوت لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (68) لتراً من الماء، ويغطي أكثر من (1000) متر مربع لكل ساعة عمل، دون تدخل بشري، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

مواصفات الروبوت الذكي

ويزن الروبوت (300) كيلو غرام مع خزان بسعة (68.14) لترًا للماء النظيف، وخزان إزاحة آخر بسعة (68.14) لترًا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51) سم وعرض مساحة يبلغ (68) سم وسرعته تصل إلى (5) كيلو بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، و(8) كاميرات تعمل كحساسات قُسمت وفق الترتيب التالي:

حساسات ليدر بزاوية (190) تمتد لـ(25) مترًا.

حساسات (3d) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل.

وحساسات (2d) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

تطهير المسجد الحرام

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل (sms) مع الصور ترسل لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت، كما تتميز الماكينة بعدم إصدار أصوات ممكن أن تؤثر على أجواء المصلين والطائفين في المسجد الحرام.