استحدثت رئاسة شؤون الحرمين عددًا من الروبوتات المختصة بتوزيع ماء زمزم المبارك على قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام وفق معايير تراعي مستجدات التميُّز الخدمي العالمي، وخططًا وبرامج تطويرية، تلبي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام .

عمل بدون تدخل بشري:

ويعمل الروبوت من (5-8) ساعات دون تدخُّل بشري، ويجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه؛ وهو ما جعله نقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم، حققتها الرئاسة بدعم جهود القيادة الرشيدة .

ويقوم روبوت توزيع ماء زمزم، بتوزِّيع (30) عبوة في الجولة الواحدة، على براءة اختراع (SLAM) مع وحدة الانحلال عالية الأداء، وخاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، كما يمتلك خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفِّر للطاقة.

ويحتوي الروبوت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية، وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه؛ وذلك لتفادي جميع أنواع العوائق حال وجودها.

تطوير المنظومة:

وتواصل الرئاسة تطوير منظومة تقديم ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن، ومن ذلك سعيها في استحداث نقاط تعبئة آلية حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة، وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها، وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، إضافة إلى مواصلة دراسة سبل الاستعانة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته .