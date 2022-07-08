كشف المدرب الفرنسي رودي جارسيا كواليس تفاوض إدارة مسلي آل معمر معه لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر.

عـن المـمــلـكـــة 🇸🇦

تفاصيـل المفاوضـات 🤝

المستـقـبـل والصفقات ✍️ في اللقاء الأول بعد توقيعه مع #النصر 💛

مدرب #العالمي الفرنسي رودي جارسيا يتحدث 🎙️ pic.twitter.com/yVy0VX5zOR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 7, 2022

وتحدث المدرب الفرنسي للمركز الإعلامي بنادي النصر في أول لقاء له قائلًا: “كانت قصة طويلة مع النصر، وبالأخص مع الرئيس مسلي، كنت قريبًا جدًا من القدوم سابقًا ودامت الاتصالات مع الرئيس لأكثر من سنة حتى أصبحت علاقتي به شخصية”.

جارسيا يتحدث عن علاقته بـ مسلي آل معمر

وأضاف المدرب: ” الرئيس أصر كثيرًا على قدومي في الفترة الشتوية ولم أحضر، ولكني تتبعت الفريق موسمًا كاملًا “.

وواصل: ” أعدكم أن أعطي أحسن ما لدي لجلب أحسن النتائج، و أؤكد أيضًا أن كل الجهاز الفني و كل اللاعبين سيكونون كذلك.

كما نقول بالفرنسية، سنبلّل القمصان كي نحظى بأحسن النتائج الممكنة.”.

وكان جارسيا سبق له تدريب أندية ” ليل الفرنسي، ليون الفرنسي، روما الإيطالي” قبل تدريبه لنادي النصر.