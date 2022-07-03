وصل، قبل قليل، المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

رودي جارسيا في الرياض:

ونشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول رودي جارسيا إلى الرياض عبر صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي.

وتواجد في المطار عدد من الجماهير النصراوية، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المدير الفني الفرنسي، وتمنوا له التوفيق في مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ونجح آل معمر في الحصول على توقيع رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول بنادي النصر لمدة عامين، في أولى تجاربه خارج أوروبا، وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو عقب 6 أشهر مع العالمي.

النصر في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.