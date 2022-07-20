أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المهام الجغرافية للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تغيرت ولم تعد تقتصر على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين فقط.

تطوير أهداف روسيا الجغرافية

وحسب “روسيا اليوم”، تعهد لافروف بتطوير أهداف روسيا الجغرافية في أوكرانيا إلى مناطق أوسع وأبعد، في حال مواصلة الغرب تسليم أسلحة طويلة المدى لكييف.

وقال لافروف خلال لقاء مع “روسيا اليوم”، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، بتسليحهما أوكرانيا، يرغبان في دفع روسيا لمواجهة أوروبا.

وأضاف أنه على يقين من أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تتصرف على نحو غير مسؤول، ولا تريد الحوار.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، كشف في وقت سابق، عن عدم وجود إطار زمني للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، محددًا موعد انتهائها عند تحقيق جميع أهدافها.

تحقيق أهداف العملية العسكرية

وقال بيسكوف إن موسكو ليس لديها أي شك في أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي لكن بعد تحقيق أهدافها، لافتًا إلى عدم وجود سقف زمني لنهايتها

وأكد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شدد مرارا وتكرارا على أن القوات المسلحة الروسية لديها أوامر واضحة بتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية ل‍أوكرانيا، وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ولفت إلى أن القوات الروسية تعمل بحذر شديد، باستخدام أسلحة عالية الدقة، تستثني أي ضربات موجهة إلى البنية التحتية المدنية، الأمر الذي لا يمكننا قوله عن الجانب الأوكراني”.

تدمير الصواريخ والمدفعية الأوكرانية

من جانبه، وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس الاثنين، القوات في أوكرانيا بالتركيز على تدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني.

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت الدفاع الروسية أن شويجو وجه أمرًا للقوات بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس.