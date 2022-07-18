كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، عن عدم وجود إطار زمني للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، محددًا موعد انتهائها عند تحقيق جميع أهدافها.

تحقيق أهداف العملية العسكرية

وحسب “روسيا اليوم”، قال بيسكوف إن موسكو ليس لديها أي شك في أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي لكن بعد تحقيق أهدافها، لافتًا إلى عدم وجود سقف زمني لنهايتها

وأكد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شدد مرارا وتكرارا على أن القوات المسلحة الروسية لديها أوامر واضحة بتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية ل‍أوكرانيا، وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ولفت إلى أن القوات الروسية تعمل بحذر شديد، باستخدام أسلحة عالية الدقة، تستثني أي ضربات موجهة إلى البنية التحتية المدنية، الأمر الذي لا يمكننا قوله عن الجانب الأوكراني”.

تدمير الصواريخ والمدفعية الأوكرانية

من جانبه، وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، القوات في أوكرانيا بالتركيز على تدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني.

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت الدفاع الروسية أن شويجو وجه أمرًا للقوات بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس.

مرحلة تالية من الهجوم

وكان مسؤول عسكري أوكراني، كشف في وقت سابق، أن روسيا تستعد للمرحلة التالية من حربها في أوكرانيا، وذلك بعد أن أعلنت موسكو أن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي قوله إن الضربات الصاروخية ليست من الجو والبحر فحسب.. بل يمكن رؤية القصف على طول خط التماس بأكمله، موضحًا أن هناك استخدامًا نشطًا للطيران التكتيكي والطائرات المروحية الهجومية.

وأضاف “هناك بالفعل نشاط معين لروسيا على طول خط المواجهة بأكمله.. من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم”.