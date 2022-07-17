كشف مسؤول عسكري أوكراني، عن أن روسيا تستعد للمرحلة التالية من حربها في أوكرانيا، وذلك بعد أن أعلنت موسكو أن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات.

قصف روسي على مدن أوكرانية

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، انهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي قوله إن الضربات الصاروخية ليست من الجو والبحر فحسب.. بل يمكن رؤية القصف على طول خط التماس بأكمله، موضحًا أن هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي والطائرات المروحية الهجومية.

وأضاف “هناك بالفعل نشاط معين لروسيا على طول خط المواجهة بأكمله.. من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم”.

هجوم على مدينة مهمة

من جانبه، ذكر الجيش الأوكراني أن موسكو تعيد تجميع وحداتها لشن هجوم على مدينة سلافيانسك ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

وتقول أوكرانيا إن 40 شخصاً على الأقل قتلوا في قصف روسي لمناطق حضرية في الأيام الثلاثة الماضية، مع اشتداد حدة المعارك.

فيما لفتت روسيا إلى أنها تستخدم أسلحة عالية الدقة لتقويض البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وحماية أمنها، لكنها نفت مرارا استهداف المدنيين.

تصعيد وتيرة العمليات الروسية

وكانت روسيا أصدرت، السبت، أمرا لكل قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية بتصعيد وتيرة عملياتها لمنع هجمات أوكرانية “وشيكة” على الشرق وبقية المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوزير سيرغي شويغو أعطى التعليمات اللازمة لزيادة التحركات في جميع مناطق العمليات في محاولة لتفادي احتمال قيام “نظام كييف” بإطلاق هجمات صاروخية كثيفة على دونباس ومناطق أخرى.

وجاء أمر شويغو، خلال تفقده قوات روسية تعمل في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، حيث استمع إلى تقارير بشأن العملية العسكرية الخاصة في البلاد، وهو الاسم الرسمي الذي تطلقه موسكو على حربها في أوكرانيا، طبقا لما أوردت وكالة “تاس” الروسية.

ويبدو أن هذا الأمر جاء رداً على إعلان أوكرانيا، الجمعة، تلقي الشحنة الأولى من منظومة متطورة من قاذفات الصواريخ، وفقا لفرانس برس.