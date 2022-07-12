أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود لدى شاب عاد مؤخرًا من أوروبا.

الإصابة الأولى بروسيا

وذكرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”، أنه تم تأكيد الإصابة الأولى بجدري القرود في روسيا، حيث تم اكتشاف المرض لدى شاب عاد من رحلة إلى أوروبا وجاء إلى منشأة طبية مصابا بطفح جلدي.

وأشارت الهيئة إلى أن المريض يعاني من أعراض خفيفة وتم عزله.

خطر تفشي جدري القرود

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابة بمرض جدري القرود ارتفع بنسبة 77٪، محذرة من تفاقم الفيروس.

كما دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى التحرك من أجل احتواء خطر انتشار فيروس جدري القرود، على مستوى العالم، وتأثيره على الفئات الأضعف والأكثر عرضة للإصابة مثل الحوامل والأطفال.

أعراض جدري القرود

وتشمل الأعراض الأولى لجدري القرود الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وآلام الظهر، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة والإرهاق.

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي أيضًا، عادةً على الوجه أولًا ثم على أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي في البداية مثل جدري الماء.