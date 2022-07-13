وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وضع المرشحين المتقدمين لمنصب رئاسة الوزراء البريطانية الساعين لخلافة بوريس جونسون، بأنها مثل حفل الشاي في رواية “أليس في بلاد العجائب”.

وضع المرشحين لخلافة جونسون

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخارزفا إن وضع المرشحين لخلافة جونسون تشبه أحد فصول رواية “أليس في بلاد العجائب” للكاتب الإنغليزي لويس كارول، وذلك عندما يتم دعوة أليس إلى حفلة شاي هاتير.

وأضافت “لسبب ما، هذا يذكرني بالحقائق الإنغليزية، التي وصفها مؤلفها، يبدو لي أن هذه حفلة شاي هاتير، عندما يكون هناك طاولة واحدة، أكواب متطابقة لا ينظفها أحد، لا تغسل، والجميع، يرتشفون ثم ينتقلون فقط إلى مكان آخر”

ولفتت إلى أن هذا الأمر “مجرد خلط لأشخاص ليسوا أشخاصا جددا، وليست فرصا جديدة، نفس الأشخاص الذين شاركوا في صنع القرار لسنوات عديدة”.

تقرير مصير

وأشارت زاخاروفا إلى أن “هذه هي حياتهم الداخلية، بلدهم، فليقرروا بأنفسهم كيف سيبنون سياستهم الخارجية والداخلية، وهل ستكون عدوانية.. وهل ستكون على مستوى التدهور.. أم (رأي البعض) سيكون موجها نحو التعاون الدولي.. سيكون الأمر متروكا للبريطانيين لاتخاذ القرار”.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات لمنصب رئيس الوزراء بعد استقالة بوريس جونسون اليوم الأربعاء، حيث تقدم أكثر من 8 مرشحين بترشيحاتهم لمنصب رئيس الوزراء، اثنان منهم وزيران حاليا: وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير المالية ناظم الزهاوي.