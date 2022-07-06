أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف الأوكرانية، فيتالي جانتشيف، عن سيطرة قوات الجيش الروسي علي 20% من أراضي المنطقة.

وقال جانتشيف: إن “الجيش الروسي سيطر علي أربع مناطق في المقاطعة، وهي فولتشانسكي وإيزيومسكي وكوبانسكي وخاركوفسكي”.

الخطوط الأمامية:

وأضاف: “من الصعب إعطاء رقم دقيق الآن، لأن الخطوط الأمامية تتحرك باستمرار لكن إذا تحدثنا عن النسبة، يمكنني القول: إنه تم تحرير حوالي 20% حتى الآن”، وفقًا لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية،

وأشار إلى توفر الكهرباء والماء والاتصالات في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا، فيما هناك صعوبات على خط التماس، وبعض القرى ما زالت تتعرض للقصف من القوات الأوكرانية.

وأوضح أن الجيش الأوكراني يقصف البنية التحتية، ومحطات الكهرباء التي تغذي المدن، مما يؤدي إلى انقطاع التيار والمياه.