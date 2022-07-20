أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع نجم يوفنتوس السابق، الأرجنتيني باولو ديبالا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ديبالا ينضم إلى روما

ونشر حساب نادي روما الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للأرجنتيني ديبالا بقميص الفريق، بعد خضوعه للفحوصات الطبية، وتوقيع عقود انضمامه رسميًا.

وعلق قائلًا: “مرحبا باولو ديبالا.. يسعد النادي أن يؤكد التعاقد مع المهاجم العالمي.. اللاعب وقع على عقد مع روما لمدة 3 سنوات قادمة، حيث سينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2025”.

وبعد التوقيع رسميًا مع نادي روما، أشارت تقارير صحافية إلى أن المهاجم الأرجنتيني سيحصل على راتب يصل إلى 6 ملايين يورو شاملة المكافآت.

النجم الأرجنتيني مع يوفنتوس

وانتهى عقد الأرجنتيني مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يعلن البيانكونيري رحيله مجانًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان، ولكن تراجع الأخير عن الصفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسجل ديبالا 115 هدفًا مع يوفنتوس في 7 سنوات، ويحرص مورينيو على إضافته إلى روما الذي يتطلع إلى البناء على نجاح الموسم الماضي، بعدما توج بلقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.