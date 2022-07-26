وصل نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مقر النادي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

رونالدو يجتمع مع مسؤولي مانشستر يونايتد

وكان كريستيانو رونالدو قد عاد إلى مدينة مانشستر بالأمس بعد غيابه عن جولة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث يرغب في عقد جلسة مع مسؤولي يونايتد، وسط تمسك باستمراره.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “رونالدو حضر إلى مقر التدريبات برفقة وكيل أعماله، خورخي مينديز، وسيعقد اجتماعًا مع المدير الفني الهولندي، إيريك تين هاج ومسؤولي مانشستر يونايتد.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن أسطورة مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون سيتواجد في الاجتماع أيضًا، خاصة أنه كان وراء إقناعه بالعودة مجددًا إلى “صفوف الفريق في صيف 2021.

وتابعت: “هذا اللقاء سيكون الأول بين كريستيانو وتين هاج، منذ إعلان رغبته في الرحيل، إلا أن عودته تبقى علامة إيجابية، ولكن لا يبدو واضحًا إذا كان اللاعب ينوي الاستمرار مع الفريق، أم سيجدد رغبته في الرحيل هذا الصيف”.

الرغبة في الرحيل

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.