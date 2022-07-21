هدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، قائد المنتخب المصري محمد صلاح بصورة غير مباشرة خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي لتقديمه ظهر الأربعاء.

وتحدث فيتوريا بالمؤتمر الصحفي قائلًا: “محمد صلاح لاعب شهير، والجميع في العالم يعرف قيمته، ولكن الأهم بالنسبة لي هو اللعب الجماعي لصالح الفريق”.

رسالة نارية من روي فيتوريا لـ صلاح:

وأضاف فيتوريا: “سنحاول تحويل جميع اللاعبين في المنتخب المصري لـ صلاح، لأن لاعب بمفرده، غير قادر على صنع الفارق بدون المجموعة”.

وتابع: “جميع اللاعبين في فريقي على نفس المستوى والمعاملة، والجميع سيرى ذلك من خلال طريقة عملي”.

يذكر أن فيتوريا تولى تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب المصري إيهاب جلال.