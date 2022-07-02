توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند استمرار نشاط رياح البوارح على أجزاء متفرقة من شرق وغرب المملكة.

نشاط رياح البوارح

وقال المسند : متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الحارة والجافة (البوراح) وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من العراق والكويت والمنطقة الشرقية والبحرين وقطر.

وتابع المسند : وتكون الرياح شمالية غربية نشطة على القطاع الغربي للمملكة وقد تثير بعض الغبار.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.