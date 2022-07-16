أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على ـأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.