كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي توقعاته بشأن الحالة الجوية في المملكة في ظل التقلبات التي تشهدها الكثير من المناطق.

رياح وموجات غبار وأمطار

وقال العصيمي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إنه يتوقع أن تتأثر أجزاء واسعة من مناطق الرياض والقصيم وجنوب المنطقة الشرقية ابتداءً من يوم الخميس ولعدة أيام من الأسبوع المقبل، برياح هابطة وموجات غبار كثيفة أحيانًا مصاحبة لفرص أمطار صيفية خفيفة ومتفرقة لبعض المناطق، وتزامن الأمطار الصيفية مع الغبار الكثيف وارتفاع درجات الحرارة ليلًا (استثناء المرتفعات).

أمطار صيفية متوسطة إلى غزيرة

وأضاف، أنه يتوقع أيضًا، أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية في جازان وعسير والباحة مرورًا بالطائف ومرتفعات المدينة المنورة وكذلك منطقة نجران بأمطار صيفية متوسطة إلى غزيرة تشتد الأسبوع المقبل بإذن الله، وتتركز قوتها على المرتفعات الجنوبية الغربية مع أجواء جميلة متوقعة بشكل عام.

وأشار إلى أن نشاط الأمطار الصيفية ليس غريبًا وحدث بشكل مشابه ما بين 1998 و2000 وقتها تزامن مع أطول سلسلة متصلة من اللانينا.