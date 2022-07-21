أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض، لرياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الحريق، والخرج، والدلم، والرين، والقويعية، والمزاحمية، وحوطة بني تميم.

كما لفت إلى استمرار حالة التنبيه حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، أشار إلى تعرض منطقة المدينة المنورة – لرياح نشطة وسحب رعدية, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.