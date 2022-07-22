لايزال البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحث عن مغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

ورفضت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني، التعاقد مع رونالدو بسبب عامل رئيسي ومشترك وهو تقدمه في العمر حيث وصل إلى سن الـ37.

ريال مدريد يفاجئ كريستيانو رونالدو !

ويبني الريال فريقًا شابًا ينافس على الألقاب مع وجود عناصر الخبرة الحالية مثل الكرواتي لوكا مودريتش، لكن عودة رونالدو حاليًا مرفوضة في فريق ريال مدريد.

ويُخيم الغموض على مصير كريستيانو في الموسم المقبل، حيث لم ينضم إلى فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى الآن، وأكدت تقارير مؤخرًا أن غيابه لأسباب عائلية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.