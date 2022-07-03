يبدو أن ريال مدريد الإسباني، لا يزال مهتمًا بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن طلب الأخير الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي صيف العام الحالي.

وبمجرد تداول وسائل الإعلام هذه الأنباء، ظهرت شائعات تتعلق باحتمالية عودة الأسطورة البرتغالي إلى ريال مدريد، الذي غادره صوب يوفنتوس الإيطالي في 2018.

وأمضى صاحب الـ37 عاما أوقاتًا رائعة من مسيرته داخل ملعب سانتياجو برنابيو، إذ انضم للنادي في صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو، ليرحل بعد 9 سنوات وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 450 هدفًا.

3 أسباب وراء رغبة كريستيانو رونالدو في المغادرة

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إنه يوجد 3 أسباب وراء رغبة النجم البرتغالي في مغادرة مان يونايتد.

السبب الأول يعود إلى شعور كريستيانو رونالدو بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.