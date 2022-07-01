بدأ المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريز مهمته بشكل رسمي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وسط طموحات بتحقيق نتائج إيجابية.

سواريز يقود الأهلي لموسمين

وأعلن النادي الأهلي المصري رسميًا، بالأمس، عن تعاقده مع ريكاردو سواريز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقاد ريكاردو سواريز مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالأمس، حيث يستعد لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، على أن يتم عقد مؤتمر صحافي لتقديمه، اليوم الجمعة.

إنجازات جوزيه تحفز ريكاردو سواريز

ويأمل ريكاردو سواريز في السير على نهج مواطنه مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، ما دفعه للاستطلاع على رأيه قبل الموافقة على العرض بشكل رسمي.

وقال ريكاردو سوايز: “جوزيه أخبرني عن طموح النادي وحجم جماهيره، وعشقها لكرة القدم، كما تحدث معي عن الثقافة والمناخ وقدرات اللاعب المصري، وأوضح لي أنه متطور فنيًا، وشبيه باللاعب البرتغالي”.

وتولى مانويل جوزيه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لـ3 فترات، من 2001 وحتى 2002، وعاد في فترة ذهبية من 2003 حتى 2009، قبل أن يُدربه مجددًا من 2011 إلى 2012.

وتوج جوزيه بـ20 بطولة مع الأهلي، وهي؛ الدوري المصري 6 مرات، كأس مصر مرتين، و4ألقاب لكل من؛ كأس السوبر المصري، دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، وشارك في كأس العالم للأندية 3 مرات، وحصل على الميدالية البرونزية مرة.