كشف المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، قائمة الفريق في أول مباراة له يخوضها ضد بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر موسم 2020/ 2021.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت:

وجاءت قائمة الأهلي مكونة من: “محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، علي معلول، أيمن أشرف في خط الدفاع، أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، زياد طارق، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد شريف، حسام حسن”.

ماذا قال ريكاردو سواريز بعد توليه مهمة تدريب الأهلي ؟

وقال سواريز صاحب الـ47 عامًا في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة لتقديمه: “سنلعب من أجل تحقيق الفوز والانتصارات، هنا لا بديل عن الفوز”.

وأضاف: “الدفاع عن شعار النادي داخل الملعب واجب على كافة عناصر الفريق، لا أحد فوق الفريق.. الأهلي فوق الجميع”.

وتابع: “تدريب فريق كبير بحجم الأهلي خطوة كبيرة في مشواري التدريبي.. أنا وجهازي الفني سنبذل كل ما لدينا في الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات”.

وأضاف: “لا بديل لنا إلا الفوز”.

وبدأ سواريز مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالأمس، حيث قاد التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر.

وجاء تعيين ريكاردو سواريز في تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.