رحبت سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن لدى وصوله إلى أرض المملكة، حيث غردت عبر تويتر قائلة: مرحبًا بكم في المملكة العربية السعودية.

وتابعت قائلة: نحن حريصون على وضع أساس لمستقبل قوي يتضمن شراكة سعودية تاريخية، والعمل معًا لجعل المنطقة والعالم مكانًا أفضل.

Welcome to Saudi Arabia @potus We are eager to lay the foundation for the future of the historic #SaudiUSpartnership and work together on making the region and the world a better place. 🇸🇦 🇺🇸

— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 15, 2022