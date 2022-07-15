رحبت سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن لدى وصوله إلى أرض المملكة، حيث غردت عبر تويتر قائلة: مرحبًا بكم في المملكة العربية السعودية.

التعاون لجعل العالم مكان أفضل

وتابعت قائلة: نحن حريصون على وضع أساس لمستقبل قوي يتضمن شراكة سعودية تاريخية، والعمل معًا لجعل المنطقة والعالم مكانًا أفضل.

Welcome to Saudi Arabia @potus We are eager to lay the foundation for the future of the historic #SaudiUSpartnership and work together on making the region and the world a better place. 🇸🇦 🇺🇸 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 15, 2022

ويُذكر أنه في وقت سابق من اليوم، تحدثت السفيرة السعودية في مقالة على مجلة بولتيكو عن زيارة الرئيس الأمريكي قائلة إن العلاقة بين السعودية وأمريكا، تأخذ حاليًا منحنًى جديدًا يضعهما على أعتاب شكل آخر من التعاون.

وتابعت: هناك الكثير الذي يمكن للسعودية القيام به مع شركائها، خاصة في هذه الأوقات المحفوفة بالمخاطر، فبينما تتطور دولتي، يجب أن تتطور الشراكة الأمريكية السعودية أيضًا، وهذا هو السبب في أن الزيارة المرتقبة للرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية محورية للغاية، ولكي تحقق علاقتنا السلام والازدهار لشعبينا والعالم الأوسع، يجب علينا إعادة تحديد معالم العقود الثمانية القادمة لهذا التحالف الهام.

واستطردت قائلة: لقد ولى منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة السعودية الأمريكية من خلال نموذج النفط مقابل الأمن، لقد تغير العالم ولا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعًا، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ، بدون تحالف أمريكي سعودي فعال.

وتابعت سفيرة السعودية في واشنطن: دعونا ندمج أسواق منطقتنا، ونستخدم الاقتصاد لتعزيز الصداقة بين جميع جيراننا، ونظهر الوعد بالنمو والازدهار كبديل للوضع الراهن.

ويُذكر أن الرئيس بايدن قد وصل إلى مدينة جدة، في مستهل زيارته للملكة، وقد استقبله أمير منطقة مكة، خالد الفيصل.