قالت عضو مجلس الشورى د. ريمة اليحيا: إنهم لم يطلبوا في مجلس الشورى إلغاء نظام الفصول الثلاثة.

وأوضحت ريمة اليحيا، لقناة “العربية السعودية”، أن المطالبة كانت بإعادة تقييم نظام الفصول الدراسية الثلاث وليس الإلغاء.

#نشرة_الرابعة | عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا: لم نطالب في مجلس #الشورى بإلغاء نظام #الفصول_الثلاثة والمطالبة كانت بإعادة تقييمها pic.twitter.com/E0jR1rU9y2 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 20, 2022

التقرير السنوي:

وكان مجلس الشورى صوت صباح اليوم، بالأغلبية لصالح الموافقة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي الجاري وأقرّ إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة “النظام الثلثي” على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.

تقييم النظام الثلثي:

ودعا المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وزارة التعليم إلى تقييم النظام الثلثي في المدارس والتراجع عنه إن لزم الأمر.