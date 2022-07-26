أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

✍️/ تعاقد

⚽/ الحارس البرازيلي رينان ريبيرو أهلاوياً

🗓/ حتى عام 2023 ——————

🎥 🇧🇷💚 pic.twitter.com/HvXb88gyeY — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 26, 2022

رينان ريبيرو ينضم للأهلي

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات الحارس رينان ريبيرو، ورحب به، متمنيًا له التوفيق في مشواره مع الفريق.

وأنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع رينان ريبيرو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث وقع عقود انضمامه لموسم واحد حتى 2023، مع أفضلية التجديد لعام آخر.

ويغيب رينان ريبيرو صاحب الـ32 عامًا عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة منذ 3 سنوات تقريبًا، إلا أن الخبرات التي يتمتع بها دفعت الإدارة للتعاقد معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يستعد بعد الهبوط

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط للدرجة الأدنى، وذلك بعدما أنهى الموسم في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد للمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا وغادر لمعسكر خارجي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).