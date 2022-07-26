أعرب حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد.

رينان ريبيرو يعلق على انضمامه للأهلي

ونشر رينان ريبيرو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورته وهو يحمل قميص الأهلي والفيديو الترحيبي به، وكتب: “جاهز لكتابة تاريخ جديد ورائع مع أهلي جدة، معا نحن أقوى”.

وأنهت الإدارة إجراءات التعاقد مع رينان ريبيرو، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث وقع عقود انضمامه لموسم واحد حتى 2023، مع أفضلية التجديد لعام آخر.

وتُعد صفقة ريبيرو هي الثانية التي يعلن عنها النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، حيث تعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يستعد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد للمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا وغادر لمعسكر خارجي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).