أعرب زكريا هوساوي، لاعب نادي الاتحاد الجديد، عن سعادته بالانضمام للعميد قادمًا له من نادي أحد.

وقال هوساوي عبر حسابه في “تويتر” مساء الأربعاء: “سعدت بانضمامي إلى الاتحاد وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن، وأن أكون إضافة لـ الاتحاد وللاتحاديين، وأشكر إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي على الثقة في”.

رسالة زكريا هوساوي لنادي أحد:

وأضاف هوساوي: “كما أشكر إدارة نادي أُحد على موافقتهم بالانتقال للاتحاد، فلهم الشكر أولًا وأخيرًا”.

يذكر أن الاتحاد كان تعاقد قبل يومين مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو خلفًا للروماني كوزمين كونترا الذي قاد الاتحاد في مباريات الموسم الماضي.

وكان الاتحاد أنهى موسم 2021/ 2022 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًّا المركز الثاني بفارق نقطتين عن نادي الهلال بطل المسابقة.