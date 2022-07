وثق مقطع فيديو متداول، تضرر أحد المباني التراثية في الفلبين، بعد أن شهدت اليوم الأربعاء، زلزالًا شديدًا بلغت قوته 7.1 درجات شمال البلاد.

#Breaking #earthquake of 7.3 Magnitude shakes who of #Manila of #Philippines. Part of the heritage building of Bantay, Philippines damaged, Bantay bell tower collapsed#Shocking pic.twitter.com/oXnSBBRJC2

— Rubika liyaquatFans (@RubikaLiyakatFC) July 27, 2022