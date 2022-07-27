وثق مقطع فيديو متداول، تضرر أحد المباني التراثية في الفلبين، بعد أن شهدت اليوم الأربعاء، زلزالًا شديدًا بلغت قوته 7.1 درجات شمال البلاد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، تضرر وانهيار جزء من مبنى برج جرس بانتاي، والذي يعد من المعالم الأثرية المهمة في البلاد، حيث هرع الجمهور المتواجد هناك وهم يصرخون وسط سقوط جزء منه.

تفاصيل الزلزال

وكان المرصد الأمريكي للزلازل، أفاد اليوم الأربعاء، بأن زلزالاً بقوة 7.1 درجات ضرب شمال الفلبين، حيث أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم.

وهز الزلزال مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8:43 صباحاً، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وحذرت وكالة الزلازل المحلية في الفلبين من أنها تتوقع حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية الشديدة.

وحسب تقارير عالمية، تسبب الزلزال في انهيارات أرضية والإضرار بمبان وتنفيذ عمليات إجلاء في الأبراج الشاهقة بمنطقة العاصمة.

عدم التحذير من تسونامي

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أشار في البداية إلى أن قوة الزلزال تبلغ 7.3 درجة على مقياس ريختر، لكنه عدلها لاحقا إلى 7 درجات فقط. ولم ترد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وذكرت الوكالة الوطنية للكوارث، أن بعض المناطق انقطعت عنها الكهرباء والاتصالات.

بينما قال نائب حاكم مقاطعة أبرا، جوي بيرنوس: “نشعر بهزات ارتدادية كل 15 دقيقة. لا يزال الأشخاص خارج منازلهم، لكن حتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا”.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهذه الأخيرة تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.