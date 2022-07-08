أدى زوار وقاصدو المسجد الحرام، صلاتي المغرب والعشاء، وسط أجواء آمنة مطمئنة في المسجد الحرام.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة من الخدمات، لتوفير أجواء إيمانية أمنة خالية من الأوبئة، من خلال تعقيم الأسطح والهواء، وتوفير الخدمات الخدمية والهندسية والتوجيهية، من خلال (400) موظف لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى المصليات المخصصة وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تكثيف التطهير والتعقيم:

كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى قاصدي المسجد الحرام بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.

كما خصصت الرئاسة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يتم غسيل المسجد الحرام (10) مرات يوميًّا، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (130 ألف) لتر من المطهرات، وتتم العمليات بأجود أنواع المواد المطهرة التي جُلبت خصيصًا للمسجد الحرام.

خدمات السقيا:

وكثفت الرئاسة خدمات السقيا للمعتمرين والمصلين وتوزيع أكثر من (3 ملايين) عبوة ماء زمزم المبارك، حيث بلغ عدد الحافظات (25 ألفًا)، وبلغ عدد العربات الذكية (20) عربة سعة (80) لترًا، وتوفير عدد (516) مشربية.

خدمات التنقل:

ورفعت الرئاسة كامل جاهزيتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام بتجهز أكثر من (5000) عربة عادية و(1800) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين، لتسهيل عملية تنقل قاصدي المسجد الحرام من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، والتي يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام وهي: (مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة ومدخل جسر أجياد الداخلي، والسلم الكهربائي لباب أجياد ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية)، وكذلك المسعى الدور الأول لعربات السعي فقط ويمكن الوصول إليه عن طريق سلالم الأرقم ( باب 16)، كما يمكن توزيع العربات المجانية عبر ثلاث نقاط خارجية وهي: الساحة الشرقية (باب علي رضي الله عنه)، الساحة الجنوبية بجوار وقف الملك عبدالعزيز رحمه الله، والساحة الغربية بجوار جسر الشبيكة.

الأبواب:

كما جندت الرئاسة (600) مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات حيث يتم فتح أكثر من (150) بابًا.

كما استعدت الرئاسة بحزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية، التي من شأنها إعانة زوار ومعتمرين بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

فقد قامت الرئاسة بتزويد الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة حيث بلغ عدد المصاحف (230) ألفًا داخل المسجد الحرام، كما تمت عملية تنظيف وتعقيم الدواليب والمصاحف الموجودة في أروقة المسجد الحرام، شملت الدواليب والمصاحف الموجودة في توسعة الملك فهد- رحمه الله- والتوسعة السعودية الثالثة.

كما خصصت الرئاسة أكثر من (100) مطوف في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي.

كما تم توفير مترجمين بعدة لغات في إجابة السائلين، حيث استعدت الوكالة لاستقبال المعتمرين والمصلين بتوفير المترجمين وتوزيعهم على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة لقاصدي المسجد الحرام، عبر (10) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (7) كبائن في ساحات المسجد الحرام للرد عن السائلين هاتفيًّا يقوم عليها (100) من أصحاب الفضيلة المشاركين وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

إدارة التفويج والحشود:

وجهزت إدارة التفويج والحشود عدد (36) مصلًّى على النحو التالي: الدور الأرض (4) مصليات، الدور الأول (9) مصليات، التوسعة الدور الأول (6) مصليات، التوسعة الدور الأرضي (4) مصليات، البدروم (4) مصليات، السطح (6) مصليات، سطح المسعى (3) مصليات.