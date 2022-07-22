وثق مقطع فيديو، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يطلع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، على صورة أول زيارة رسمية من الإمارات إلى فرنسا.

١/٢ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مأدبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي اقيمت على شرفه في قصر فيرساي التاريخي بمناسبة زيارته الدولة الاولى كرئيس لدولة الامارات في فرنسا pic.twitter.com/szDA5Ojw5u — Zaki Nusseibeh (@Zakinus) July 21, 2022

ونشر زكي نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الإمارات، هذا المقطع، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

زيارة بن زايد إلى فرنسا

ذلك جاء في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على شرف استقبال الشيخ بن زايد في قصر فيرساي التاريخي بمناسبة زيارته الأولى كرئيس للإمارات إلى فرنسا.

وأضاف نسيبة أن بن زايد أطلع ماكرون على “صورة خاصة تظهره مرافقًا لوالده رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد عام 1975 في زيارة الدولة الأولى كذلك التي قام بها والده إلى فرنسا، تأكيدًا على المكانة الخاصة لفرنسا كحليف استراتيجي للإمارات منذ البداية، سائرًا في ذلك على نهج المؤسس الراحل.

تعليق زوجة ماكرون

وظهر بن زايد في الفيديو، وهو يعلق على الصورة بالقول “في عام 1975، هذا والدي، وهذا زكي، وهذا أنا”، ليعلق ماكرون: “ربطة عنق ممتازة”. فيما قالت السيدة الأولى لفرنسا للرئيس الإماراتي: “أنت لم تتغير”، ليرد عليها الشيخ بن زايد: “شكرا لكِ”.