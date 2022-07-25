أكدت مصادر دولية مقتل اليوتيوبر الأمريكية من أصل مغربي دانا العتيبي طعنًا على يد زوجها على أحد الطرق السريعة بعد خلاف نشب بينهما الأربعاء الماضي.

تفاصيل مقتل دانا العتيبي

وتعرضت اليوتيوبر البالغة من العمر 27 عامًا، والتي كانت حاملاً في شهرها الثالث، للطعن عدة مرات على الطريق السريع H-3 بعد شجار واضح مع زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، وأُعلن عن وفاتها في المستشفى.

وقالت شرطة الولاية إن زوجها السابق في حالة خطيرة بعد أن طعن نفسه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن قيد الاحتجاز.

من هي دانا العتيبي؟

هي إحدى مشاهير مواقع التواصل تحمل الجنسية الأمريكية واسمها الحقيقي دانا لورا وليس العتيبي لكنها اختارت الاسم بحثًا عن الشهرة للإيحاء بأنها تنتمي إلى دولة خليجية.

تبلغ دانا لورا من العمر 27 عامًا وتزوجت من أحد مشاة البحرية الأمريكية لكنهما انفصلا بعد فترة حيث كانت تظهر في بثها المباشر وهي تشتكي من تعنيفه لها والتعدي عليها بالضرب.

واختلف المغردون في تحديد أصولها ففي الوقت الذي قال فيه البعض إنها مغربية أكد البعض الآخر أنها أرجنتينية الجنسية، أما هي فقد أكدت في وقت سابق أن والدها مغربي وأمها من كولومبيا.