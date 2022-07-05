أكدت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، فضيلة شايب، أن المنظمة تواصل مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدري القرود للحد من العدوى.

وأشارت في مؤتمر صحافي في جينيف، إلى أن المنظمة سجلت حالة وفاة واحدة و5 آلاف و322 إصابة مؤكدة بجدري القرود في العالم حتى الآن. وبينت أن الإصابات تزداد بنسب تفوق 50% مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 يونيو الماضي.

تزايد خطر جدري القرود

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطر انتشار فيروس جدري القرود، على مستوى العالم، وتأثيره على الفئات الأضعف والأكثر عرضة للإصابة مثل الحوامل والأطفال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة عبر الإنترنت من جنيف الأربعاء الماضي: “أنا قلق من استمرار العدوى لأن ذلك قد يشير إلى أن الفيروس سيرسخ وجوده ويمكن أن ينتقل لمجموعات معرضة للخطر منها الأطفال ومن يعانون من أمراض مناعية والحوامل”.

أعراض جدري القرود

وتشمل الأعراض الأولى لجدري القرود الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وآلام الظهر، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة والإرهاق.

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي أيضًا، عادةً على الوجه أولاً ثم على أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي في البداية مثل جدري الماء.

كيف ينتشر عبر الملابس؟

1- لمس الملابس والأفرشة والمناشف التي يستخدمها المصاب.

2- لمس البثور الجلدية وقشور جروح عند المصاب.

3- عن طريق سعال وعطس المصاب.

4- اتصال مباشر بسوائل جسد المصاب.