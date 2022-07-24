جدد النادي الأهلي، عقد لاعب الوسط زياد الجهني حتى صيف عام 2026، وفقًا لما أعلنه حساب النادي قبل قليل عبر “تويتر”.

اللاعب صاحب الـ20 عامًا قرر البقاء مع الراقي رغم الهبوط لـ دوري يلو ليبقى لمدة 4 سنوات في صفوف النادي.

زياد الجهني يبقى 4 سنوات

وجاء التجديد لـ الجهني، بعد التجديد مباشرة للاعب هيثم عسيري مهاجم الفريق حيث سيبقى حتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن هيثم عسيري كان سجل هدفين فقط مع النادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2021/2022، وساهم في فوز المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 سنة مؤخرًا في أوزبكستان.

ويلعب الجهني مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منذ عام 2020.