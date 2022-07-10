ذكرت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، يوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقال سفير بلاده لدى ألمانيا إضافة إلى عدد من السفراء لدى دول أخرى.

لا سبب للإقالة:

وأعلن زيلينسكي، في مرسوم لم يوضح سبب القرار، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج وهنغاريا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المبعوثون سينقلون إلى وظائف جديدة، أم أنهم أخفقوا في مهامهم الدبلوماسية.

وحث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.