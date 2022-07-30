أثار الجمهور السعودي الجدل بطرح سؤالين حول شكل مسابقة دوري المحترفين في الموسم الجديد 2022/2023.

ومن المنتظر انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 25 أغسطس المقبل؛ ما جعل الجمهور السعودي يوجه سؤالين حول ” ما هي القناة الناقلة للبطولة؟، بجانب موعد الإعلان عن جدول الدوري الجديد”.

SSC نقلت دوري المحترفين الموسم الماضي كتجربة أولى

وكانت قناة SSC نقلت مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2021/2022 كتجربة أولى لها ولكن بعض الأعطال الفنية ومشاكل في البث في بعض المباريات جعلت الجماهير تتمنى أن تنقل قناة أخرى مباريات الدوري أو تعود ” القنوات الرياضية السعودية” لبث مباريات الدوري من جديد.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري موسم 2021/2022 بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد حتى الجولة الثلاثين والأخيرة.