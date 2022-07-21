فاز اللاعب السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل قليل وخلال حفل توزيع جوائز الكاف عن فوز ماني صاحب الـ30 عامًا بجائزة أفضل لاعب في القارة متفوقًا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

لماذا فاز ساديو ماني باللقب ؟

يذكر أن ماني فاز بالجائزة بعد مساهمته في فوز منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر، والتأهل لكأس العالم 2022 بـ قطر أيضًا على حساب منتخب مصر.

وكان ساديو ماني انضم في صيف العام الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي.