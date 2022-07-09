احتفت ساعة مكة المكرمة والتي تعد أعلى نقطة في العاصمة المقدسة، اليوم السبت، بقدوم عيد الأضحى المبارك.

وكُتبت على الساعة عبارة كل عام وأنتم بخير، وزينت أعلى البرج منذ الساعات الأولى لفجر اليوم لتهنئة المسلمين وجموع المصلين بالمسجد الحرام بحلول عيد الأضحى.

صلاة العيد:

وأدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.

طواف الإفاضة:

أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة وسط منظومة متكاملة من الخدمات تسهيلًا لأداء مناسكهم وتيسيرًا لعباداتهم.

ووفرت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين خدمات مميزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا طواف الإفاضة وتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي وزوار المسجد الحرام لتأدية عباداتهم بكل راحة واطمئنان.