يبدو أن السوري عمر السومة سيفكر في الرحيل عن النادي الأهلي في صيف 2022، بعد هبوط الفريق رسميًا لـ دوري يلو وهو دوري أندية الدرجة الأولى في المملكة.

الكوارث الإدارية والفنية التي مرّ بها الفريق الأهلاوي، ستدفع السومة للرحيل ليكون السبب الأول والانضمام إلى فريق ينافس على البطولات سواء كان في السعودية أو خارج الدوري السعودي.

السومة يرغب في تغيير الأجواء

كذلك تقدم السومة في العمر ووصوله إلى سن الـ33 حيث يريد التتويج بأي بطولة قبل اعتزال كرة القدم، بجانب الابتعاد عن الأجواء غير الجيدة في الراقي وهذا هو السبب الثاني.

إدارة ماجد النفيعي تأخرت كثيرًا حتى اتخذت قرار تغيير المدير الفني، في ظل تقديم الفريق لأسوأ العروض، وتمت إقالة المدرب هاسي ولكن بعد فوات الأوان.

تدعيم الفريق بنجوم تحقق النتائج الإيجابية لم يكن موفقًا من جانب النفيعي، لتفشل جميع الصفقات في الإعلان عن جودتها، بينما كان بعضها مخيبًا للآمال بشدة، مثل البرازيلي باولينيو الذي غادر سريعًا في بداية الموسم.