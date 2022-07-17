لا يزال جمهور نادي الهلال يترقب مصير اللاعب البرازيلي ميشايل مع الفريق الكروي الأول بالنادي وذلك بعد تداول أنباء عن رغبته في مغادرة النادي والعودة للدوري البرازيلي صيف العام الحالي.

اللاعب البرازيلي كان بدأ بداية متواضعة فنيًا مع الهلال وقت وجود المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، لكنه سرعان ما استعاد مستواه بعد تولي الأرجنتيني رامون دياز المهمة الفنية للزعيم.

ميشايل قد يعود إلى فلامنجو

صحيفة bolavip البرازيلية أشارت إلى أن رغبة اللاعب البرازيلي في مغادرة الهلال تعود لوفاة والدته ويرغب في التواجد مع باقي أسرته في البرازيل وأنه على استعداد للتضحية بأي شيء مقابل العودة للبرازيل وأن موضوع رحيله عن الهلال ليس مرتبطًا بأمور فنية أو مالية.

وربما يتجه نادي فلامنجو البرازيلي للتعاقد من جديد مع ميشايل في حال غادر الهلال رسميًا، لكن الأمر سيكون صعبًا في ظل عدم قدرة النادي الأزرق على قيد أي صفقات جديدة حتى يناير 2023 بسبب العقوبة الموقعة عليه على خلفية قضية لاعبه محمد كنو مع نادي النصر.