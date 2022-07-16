قرر النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي على الإبقاء على المدرب الأوروجوياني سيبولدي كمدير فني للفريق الكروي الأول.

الراقي مع المدرب روبيرت سيبولدي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المرتبة الخامسة عشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إثر جمع 32 نقطة فقط.

وذكر الإعلامي سيزار ميرلو عبر حسابه في “تويتر” أن سيبولدي سيبقى في الراقي، موسمًا إضافيًّا، حتى يونيو 2023.

إدارة النفيعي قيّمت سيبولدي وعمله بالفترة الماضية:

وأضاف أن إدارة ماجد النفيعي قررت الإبقاء على سيبولدي بعد تقييمه فنيًّا، حيث وجدت أنه قدم عملًا جيدًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وفي وقت سابق، كشف خالد أبو راشد، العضو الذهبي بالأهلي، أنه تقدم رفقة بقية الأعضاء الذهبيين بطلب لحل مجلس إدارة النادي.

وقال أبو راشد بحسب ما ذكره لـ قناة “العربية”: إنه في حال لم توافق وزارة الرياضة على حل مجلس إدارة النفيعي سيتم رفع توصية للوزارة بحل مجلس الإدارة مع تقديم كافة المستندات المؤيدة لذلك.

وأضاف أبو راشد أن طلب حل مجلس الإدارة لم يأتِ بسبب الهبوط، لكنه جاء بسبب تراكم الديون على النادي والفشل الفني وعدم تحقيق الأهداف.